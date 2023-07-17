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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2023 16:31
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERT AYDIN Finans Müdürü 01.09.2020 +90 505 191 03 16 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
MERT AYDIN Kurumsal Yönetim Komite - Üyesi 01.09.2020 +90 505 191 03 16 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
KANSU ERDİNÇ HAYTA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 16.06.2023 +90 505 191 03 16 kansu.hayta@nokia.com SPK Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi - Türev Araçlar Lisansı 213677 - 703374 - 309565

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERIC JEAN- EDOUARD DECOURCHELLE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil - Finans Direktörü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
JEAN-LUC KHAYAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Yok Hukuk Danışmanı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil - Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
ÖZGÜR ERDEM AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Direktör Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ROMAIN JEROME BOURGEREAU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Direktör Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
ARİF SİNAN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 16.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞENOL EVREN COO Elektronik Mühendisi Direktör
Barış ÖZKÖK Türkiye-Azerbaycan & Afrika İş Geliştirme Direktörü Mühendis DİREKTÖR -
İBRAHİM ALTUĞ ALPTEKİN Proje ve Teknik Operasyonlar Direktörü Mühendis -
DENİZ UNAT İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Psikolog - -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172685


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Tam 10.699 10.927 144,00  
Yarım 5.349 5.489 72,00  
Çeyrek 2.683 2.744 36,00  
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