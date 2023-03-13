***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2023Karar Sayısı712Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır:1. Şirketimizin ekli 2022 yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırladığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı tespit edilmiştir.2. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak, Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız denetim raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelendiği, söz konusu finansal tablolarının yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş ve bu çerçevede finansal tablolar kabul edilmiştir.3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşüyle ilettiği ve SPK'nın belirlediği formatlara uygun olarak hazırlanan 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Faaliyetlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi edinilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı ile Uyum Çalışmasının da yer aldığı ekli Faaliyet Raporu'nun ve finansal tabloların onaylanmasına faaliyet raporunun ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile bağımsız denetim raporunun SPK Finansal Raporlama Tebliği'nin 10, 12 ve 12/A maddeleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın'ın elektronik imzası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarının incelemesine hazır bulundurulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan YardımcısıYönetim Kurulu ÜyesiEric Jean- Edouard DECOURCHELLEJean- Luc KHAYATÖzgür Deniz ERZİNCAN____________________________________________________________Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiDeniz UNAT_____________________Değerhan USLUEL_______________________Agah UĞUR____________________http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123888BIST