***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.02.2024 19:51
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/02/2024
Karar Sayısı
730
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır:
1. Şirketimizin ekli 2023 yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırladığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı tespit edilmiştir.
2. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak, Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız denetim raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelendiği, söz konusu finansal tablolarının yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş ve bu çerçevede finansal tablolar kabul edilmiştir.
3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşüyle ilettiği ve SPK'nın belirlediği formatlara uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Faaliyetlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi edinilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı ile Uyum Çalışmasının da yer aldığı ekli Faaliyet Raporu'nun ve finansal tabloların onaylanmasına faaliyet raporunun ve 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile bağımsız denetim raporunun SPK Finansal Raporlama Tebliği'nin 10, 12 ve 12/A maddeleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın'ın elektronik imzası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarının incelemesine hazır bulundurulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE
Jean- Luc KHAYAT
Romain Jerome BOURGEREAU
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Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Erdem AYDIN
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Arif Sinan Ülgen
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Agah UĞUR
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253151
BIST