***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
10.03.2021 19:47
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Toplantı Tarihi
10/03/2021
Toplantı Numarası
2021/06
Katılanlar
Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
Karar Numarası
674
Konu
Şirket Sürdürülebilirlik Politikasının Kabulü
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1. 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış "Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası"nın incelenerek kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE
Jean- Luc KHAYAT
Özgür Deniz ERZİNCAN
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___________________
_____________________
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz UNAT
Değerhan USLUEL
Agah UĞUR
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917023
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0809
|Açılış
|: 7,5250
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|Önceki Kapanış
|: 7,6300
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7,6703
En Düşük
7,5176
18:058,9629
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1059
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1129
En Düşük
8,9508
18:05415,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,36
|Açılış
|: 415,86
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|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5212
|7,5263
|% -1,06
|
|Euro
|8,9525
|8,9629
|% -1,17
|
|Sterlin
|10,4255
|10,4778
|% -1,17
|
|Frank
|8,0443
|8,0927
|% -1,56
|
|Riyal
|1,9998
|2,0099
|% -1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,28
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,01
|67,01
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
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17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN