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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

10.03.2021 19:47



***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

                 Toplantı Tarihi
    10/03/2021

    Toplantı Numarası
    2021/06

    Katılanlar
    Eric Jean- Edouard  DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR,  Özgür Deniz ERZİNCAN

    Karar Numarası
    674

    Konu
    Şirket  Sürdürülebilirlik Politikasının Kabulü

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1.       02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış "Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası"nın incelenerek kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
 
 
         Yönetim  Kurulu Başkanı
    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Eric Jean- Edouard  DECOURCHELLE
    Jean- Luc KHAYAT
    Özgür Deniz ERZİNCAN

       
____________________
         
___________________
 
       
_____________________

    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Deniz UNAT
    Değerhan USLUEL
    Agah UĞUR

         
      ______________________
 
         
        _____________________
 
       
      ______________________





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917023


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