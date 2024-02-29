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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

29.02.2024 19:53
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

         Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1.       02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış "Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası"nın incelenerek kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
 
 
         Yönetim Kurulu Başkanı
      Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Eric Jean- Edouard  DECOURCHELLE
    Jean- Luc KHAYAT
    Romain Jerome BOURGEREAU

           
 
____________________
 
           
 
___________________
 
         
 
_____________________

    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi

            Özgür Erdem AYDIN
 
 
 
_______________________
          Arif Sinan Ülgen
 
 
_______________________
        Agah UĞUR
   
____________________





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253157


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