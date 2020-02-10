***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:01
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817858
BIST
12:07120.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -102,55
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
12:075,9915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0248
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
12:076,5681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
12:07303,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,61
|Açılış
|: 302,94
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.504.692
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.551.936
|% 14,65
|
|DESA
|5,87
|19.235.686
|% 14,20
|
|ALCTL
|18,62
|39.355.277
|% 12,99
|
|DOKTA
|48,26
|27.173.151
|% -11,37
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|LINK
|30,48
|1.846.030
|% -8,47
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|THYAO
|14,45
|629.343.092
|% -0,14
|
|IHLGM
|1,31
|182.004.574
|% 6,50
|
|GUSGR
|2,86
|178.823.012
|% 1,06
|
|SASA
|9,69
|177.254.910
|% 5,10
|
|ASELS
|24,60
|171.291.693
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,31
|182.004.574
|% 6,50
|
|EKGYO
|1,68
|120.752.698
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|58.567.935
|% 2,27
|
|GUSGR
|2,86
|178.823.012
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,93
|166.298.949
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7037
|7,7423
|% -0,33
|
|Frank
|6,1075
|6,1443
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5931
|1,6011
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,07
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,33
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