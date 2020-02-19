***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:25
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820017
BIST
12:14119.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 149,88
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:146,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:146,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:14313,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,04
|Açılış
|: 313,76
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,64
|71.378.129
|% 10,92
|
|BJKAS
|3,25
|175.955.233
|% 10,54
|
|TSPOR
|7,14
|304.027.447
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|VERTU
|6,60
|21.508.958
|% -19,90
|
|GLBMD
|2,55
|3.969.536
|% -9,89
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,57
|429.420.102
|% 0,85
|
|ASELS
|29,26
|403.339.227
|% 0,27
|
|THYAO
|14,93
|377.185.244
|% -0,67
|
|TSPOR
|7,14
|304.027.447
|% 10,02
|
|MNDRS
|1,93
|206.784.751
|% -3,02
|
|GSRAY
|3,57
|429.420.102
|% 0,85
|
|CEMAS
|1,33
|158.165.917
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,93
|206.784.751
|% -3,02
|
|ISGYO
|1,99
|170.122.308
|% 2,05
|
|ODAS
|2,30
|195.004.218
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8586
|7,8980
|% -0,07
|
|Frank
|6,1478
|6,1848
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,73
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.070
|2.122
|21,45
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|10,38
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,37
|
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