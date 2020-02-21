***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:36
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820732
BIST
11:43115.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 46,88
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:436,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:436,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:43320,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,26
|Açılış
|: 320,98
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,43
|10.583.489
|% 13,01
|
|HUBVC
|31,08
|34.814.078
|% 10,06
|
|MRDIN
|5,67
|63.692.695
|% 9,88
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,98
|74.723.592
|% -16,29
|
|IZMDC
|9,75
|156.421
|% -10,80
|
|HATEK
|8,30
|5.656.570
|% -10,46
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|THYAO
|14,27
|448.141.811
|% -0,70
|
|ASELS
|28,60
|402.332.167
|% 0,85
|
|KRDMD
|2,70
|169.022.345
|% -0,37
|
|TUPRS
|111,70
|158.651.993
|% 1,18
|
|ODAS
|2,09
|157.658.117
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,51
|125.976.590
|% -1,31
|
|ODAS
|2,09
|157.658.117
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,27
|90.922.431
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,18
|77.533.532
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|95.626.449
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8657
|7,9051
|% 0,38
|
|Frank
|6,1979
|6,2352
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,14
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|58,47
|58,47
|-0,84
|