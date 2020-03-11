***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:07
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826935
BIST
13:53101.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 628,65
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:536,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:536,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:53329,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,32
|Açılış
|: 329,90
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,29
|30.905.119
|% 19,27
|
|DEVA
|9,84
|105.945.746
|% 18,70
|
|ECILC
|3,95
|149.556.056
|% 18,62
|
|SELEC
|7,12
|71.297.307
|% 15,77
|
|BIZIM
|9,12
|20.702.121
|% 15,74
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|602.218
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.575.713
|% -14,74
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|ASELS
|25,72
|670.797.475
|% -0,69
|
|THYAO
|9,90
|413.462.425
|% -0,70
|
|GARAN
|9,48
|240.700.205
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|GSRAY
|2,40
|173.374.524
|% -6,61
|
|IHLGM
|1,15
|100.662.177
|% -3,36
|
|ODAS
|1,62
|141.527.738
|% -5,81
|
|CEMAS
|0,95
|78.006.416
|% -5,00
|
|ADESE
|1,34
|103.867.518
|% 7,20
|
|GSRAY
|2,40
|173.374.524
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9539
|7,9938
|% 0,34
|
|Frank
|6,5664
|6,6059
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6383
|1,6465
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,76
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|19,41
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,39
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|36,07
|36,07
|-1,15
|