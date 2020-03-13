***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:31
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828868
BIST
17:3496.062
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 2.422,67
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:346,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:347,0073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0656
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:34318,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,21
|Açılış
|: 318,15
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|588.392
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.140.943
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|34.449.586
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|8.645.639
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.660.783
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,23
|9.206.914
|% -12,54
|
|ECZYT
|9,81
|69.820.582
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,38
|1.253.975.310
|% 4,19
|
|THYAO
|9,08
|1.117.996.267
|% 7,08
|
|GARAN
|9,08
|627.134.308
|% 3,89
|
|KRDMD
|2,06
|403.692.295
|% 3,00
|
|EREGL
|8,17
|380.244.783
|% 0,25
|
|ODAS
|1,36
|326.516.939
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,06
|403.692.295
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,94
|176.694.616
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,23
|337.984.949
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,20
|170.760.076
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8583
|7,8977
|% -0,67
|
|Frank
|6,6039
|6,6437
|% -0,89
|
|Riyal
|1,6751
|1,6835
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.161
|-6,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|1,44
|
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