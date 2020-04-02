***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:18
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834074
BIST
10:3289.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 507,09
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.486
10:326,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:327,3568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:32342,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,45
|Açılış
|: 342,70
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|519.136
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|2.095.009
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,25
|1.854.114
|% -9,19
|
|GEDIK
|16,54
|356.396
|% -7,86
|
|PETKM
|3,59
|442.560.293
|% 7,81
|
|GARAN
|7,89
|98.528.282
|% 0,64
|
|TUPRS
|79,40
|91.074.882
|% 2,12
|
|GSRAY
|2,58
|79.547.916
|% 5,74
|
|THYAO
|9,02
|79.388.422
|% 0,33
|
|PETKM
|3,59
|442.560.293
|% 7,81
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|GSRAY
|2,58
|79.547.916
|% 5,74
|
|ODAS
|1,41
|43.337.261
|% 0,71
|
|KRDMD
|1,99
|50.082.717
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2671
|8,3086
|% 0,02
|
|Frank
|6,8878
|6,9293
|% -0,39
|
|Riyal
|1,7699
|1,7788
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,44
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,29
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,04
|
|B. Petrol
|27,34
|27,34
|2,60
|