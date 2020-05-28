***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:09
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847135
BIST
09:55105.643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 689,22
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.643
En Düşük
105.556
09:556,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7895
En Düşük
6,7656
09:557,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
09:55375,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,73
|Açılış
|: 375,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|CCOLA
|43,28
|130.333.466
|% 9,40
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2973
|8,3389
|% 0,21
|
|Frank
|6,9782
|7,0202
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|9,95
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|19,60
|
|Tam
|2.508
|2.530
|20,20
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|9,90
|
|Çeyrek
|612
|619
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|34,20
|34,20
|-0,54
|