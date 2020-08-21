***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 14:11
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870583
BIST
15:361.111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,99
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:367,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:368,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:36453,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 453,74
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:34
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,51
|4.558.085.507
|% -3,01
|
|TUPRS
|87,70
|3.447.375.393
|% -4,67
|
|GARAN
|7,19
|1.357.275.140
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,08
|852.403.259
|% 0,00
|
|RTALB
|55,25
|799.544.171
|% 5,44
|
|PETKM
|4,51
|4.558.085.507
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,17
|531.748.685
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,01
|468.906.502
|% -0,99
|
|ZOREN
|2,79
|620.025.888
|% -4,12
|
|GARAN
|7,19
|1.357.275.140
|% 0,70
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3199
|7,3260
|% 0,39
|
|Euro
|8,6191
|8,6300
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,5716
|9,6196
|% -0,46
|
|Frank
|7,9930
|8,0411
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9470
|1,9567
|% 0,34
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-12,60
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.057
|-22,00
|
|Tam
|3.000
|3.080
|-15,05
|
|Yarım
|1.450
|1.490
|-7,28
|
|Çeyrek
|727
|745
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|-0,36
|