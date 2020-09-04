***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 14:08
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873293
BIST
15:351.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,11
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.086
En Düşük
1.073
15:357,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:358,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:35462,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,27
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:35
|PKENT
|1.368,80
|15.924.760
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.880.706
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.767.892
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.633.508
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|123.851.746
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,06
|87.007.860
|% -6,71
|
|SISE
|6,33
|1.726.237.002
|% 4,46
|
|FENER
|35,66
|678.075.965
|% 4,51
|
|ASELS
|16,91
|578.651.467
|% 0,06
|
|GSRAY
|3,57
|570.215.903
|% -2,19
|
|GARAN
|6,81
|420.233.429
|% 0,74
|
|SISE
|6,33
|1.726.237.002
|% 4,46
|
|GSRAY
|3,57
|570.215.903
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,74
|227.563.047
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|292.255.299
|% 6,48
|
|KRDMD
|3,00
|357.024.170
|% 1,01
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4471
|7,4537
|% 0,28
|
|Euro
|8,8122
|8,8210
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,8497
|9,8991
|% 0,12
|
|Frank
|8,1408
|8,1898
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9796
|1,9895
|% 0,23
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|7,42
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|6,92
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,35
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,05
|