***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 14:22
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881526
BIST
15:481.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:487,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:489,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:48486,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,07
|Açılış
|: 486,62
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,13
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TRCAS
|5,28
|127.922.164
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.040.615
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.806.093
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|65.098.358
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.535
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|4.926.912.786
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,75
|2.237.197.384
|% 4,43
|
|ODAS
|3,69
|1.715.819.608
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.375.979.084
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|760.291.301
|% 0,00
|
|PETKM
|4,82
|4.926.912.786
|% 6,17
|
|ODAS
|3,69
|1.715.819.608
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.375.979.084
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|633.586.290
|% -0,52
|
|TSKB
|1,18
|287.929.967
|% 3,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9279
|7,9308
|% 0,15
|
|Euro
|9,3222
|9,3304
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3095
|10,3612
|% 0,95
|
|Frank
|8,6558
|8,7080
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1086
|2,1191
|% 0,18
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|28,17
|
|Yarım
|1.549
|1.588
|13,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
15:59ETYAT
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 976 adet işlem
-
15:58OSTIM
Yüzde 5.64 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 020, 125 adet işlem
-
15:57ESEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 524 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 13 artarak (% 0.70 ) 1, 306
-
15:56XU100
Endeks 1, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 23, 577.00 milyon TL de