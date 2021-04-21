***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:31
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929856
BIST
11:501.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,62
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:508,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:509,8023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:50465,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,02
|Açılış
|: 465,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:50
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.308.123
|% 9,52
|
|FENER
|35,04
|71.810.963
|% 9,50
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|MTRYO
|2,13
|2.149.087
|% 7,04
|
|BJKAS
|9,00
|9.378.864
|% -10,00
|
|ANELE
|4,49
|61.256.594
|% -9,29
|
|BNTAS
|5,03
|31.578.369
|% -9,21
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,44
|644.807.056
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|442.346.780
|% -1,41
|
|EREGL
|18,21
|363.736.199
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,17
|292.429.515
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,08
|210.266.502
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|210.266.502
|% -1,89
|
|PETKM
|6,44
|644.807.056
|% -1,98
|
|ODAS
|2,48
|163.878.239
|% -8,82
|
|GARAN
|6,99
|442.346.780
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,84
|111.103.524
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1421
|8,1457
|% 0,47
|
|Euro
|9,7959
|9,8023
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,3123
|11,3690
|% 0,37
|
|Frank
|8,8388
|8,8920
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1647
|2,1755
|% 0,42
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|