***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 15:47
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950742
BIST
15:421.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,29
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:428,6235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:4210,1855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0672
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
15:42502,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 502,52
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,01
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EDATA
|7,39
|92.320.788
|% 9,97
|
|EDIP
|3,44
|42.984.074
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|YAPRK
|33,38
|22.676.483
|% 8,24
|
|IZTAR
|19,29
|4.462.678
|% 7,89
|
|FADE
|14,16
|15.551.952
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.341.692
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.072.099
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.710.834
|% -9,73
|
|GARAN
|8,54
|710.717.307
|% -1,16
|
|SASA
|27,54
|662.840.863
|% 4,08
|
|THYAO
|13,18
|392.198.729
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,15
|334.366.731
|% -0,42
|
|EREGL
|17,87
|269.921.596
|% -1,76
|
|PEKGY
|1,02
|154.710.834
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|255.128.665
|% -0,88
|
|GARAN
|8,54
|710.717.307
|% -1,16
|
|TSKB
|1,22
|65.916.353
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|92.802.203
|% -0,55
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6169
|8,6213
|% -0,16
|
|Euro
|10,1718
|10,1807
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,8565
|11,9160
|% -0,82
|
|Frank
|9,3296
|9,3858
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2882
|2,2996
|% -0,31
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,67
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|15,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|18,02
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|8,72
|
|Çeyrek
|800
|819
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,39
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Seans Raporu
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