***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:39
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023949
BIST
17:292.427
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -55,36
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2914,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0413
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2915,7725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0612
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7637
17:29905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,51
|Açılış
|: 905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ACSEL
|43,12
|68.692.285
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.637.296
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.961.664
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,90
|249.908.081
|% -8,67
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|KGYO
|4,69
|21.969.341
|% -8,58
|
|THYAO
|39,30
|6.587.255.283
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|GARAN
|14,98
|1.886.083.071
|% 0,07
|
|EREGL
|33,30
|1.851.497.903
|% -3,48
|
|SISE
|17,69
|1.846.535.369
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,63
|1.269.676.078
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.693.447.074
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|750.837.315
|% -3,63
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|TSKB
|1,90
|381.212.785
|% -4,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8042
|14,8080
|% 0,27
|
|Euro
|15,7729
|15,7810
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,6942
|18,7880
|% -0,43
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
Seans Raporu
17:27
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