***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:18
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060428
BIST
14:023.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 28,05
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:0218,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2393
En Düşük
18,1962
14:0218,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:021.003,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.003,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ICBCT
|8,72
|100.498.456
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.903.130.006
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.433.341
|% 9,93
|
|INVEO
|18,57
|235.300.965
|% 9,88
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.495.527
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.786.342
|% -9,95
|
|DMSAS
|8,68
|29.672.373
|% -9,87
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,16
|7.520.910.534
|% 0,62
|
|EREGL
|32,28
|6.459.928.981
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,56
|5.024.942.767
|% 4,11
|
|AKBNK
|14,95
|4.895.171.566
|% 5,36
|
|SISE
|25,84
|4.035.332.294
|% 0,39
|
|EKGYO
|4,56
|5.024.942.767
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,16
|7.520.910.534
|% 0,62
|
|ISCTR
|10,24
|3.471.503.157
|% 6,22
|
|AKBNK
|14,95
|4.895.171.566
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,83
|3.635.365.091
|% 7,38
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2121
|18,2393
|% 0,13
|
|Euro
|18,1133
|18,1223
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0319
|21,1374
|% 0,50
|
|Frank
|18,5021
|18,6135
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8353
|4,8595
|% 0,07
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|1,00
|
|Tam
|6.765
|6.833
|21,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,08
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-2,91
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17KLKIM
Yüzde 7.54 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 290, 867 adet işlem
-
14:16AYGAZ
Yüzde 7.08 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 458 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 92 artarak (% 0.92 ) 3, 703
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
14:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, MTRKS