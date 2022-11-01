***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:58
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075821
BIST
13:574.066
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 86,88
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:5718,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:5718,4979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:57989,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,32
|Açılış
|: 989,19
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:57
|VAKKO
|33,88
|5.491.575
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|55.804.468
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|72.532.530
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.917.655
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,80
|89.316.180
|% -9,09
|
|PNSUT
|46,66
|63.458.252
|% -8,33
|
|KRTEK
|25,12
|77.364.706
|% -8,19
|
|VERTU
|32,88
|132.473.894
|% -8,16
|
|LIDER
|48,68
|114.296.358
|% -8,15
|
|THYAO
|102,90
|3.741.017.442
|% 1,58
|
|SASA
|126,50
|2.945.409.712
|% 5,24
|
|SISE
|33,60
|2.179.225.176
|% 1,14
|
|ASELS
|33,34
|1.851.545.634
|% 3,48
|
|EKGYO
|4,51
|1.807.183.793
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.807.183.793
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,54
|1.513.754.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|9,53
|1.322.930.414
|% 2,25
|
|DOHOL
|6,10
|736.660.299
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,08
|1.779.686.011
|% 3,15
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6230
|% 0,09
|
|Euro
|18,4877
|18,4979
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,4256
|21,5331
|% 0,78
|
|Frank
|18,6706
|18,7831
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,10
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|17,63
|
|Altın Gr.
|988
|989
|11,69
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.707
|36,00
|
|Tam
|6.636
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.234
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,44
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,47
|