***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:20
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079986
BIST
14:404.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,95
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:4018,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:4019,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1673
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:401.062,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.062,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BRLSM
|22,22
|157.237.605
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.016.191.672
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|BARMA
|103,60
|85.582.950
|% 9,98
|
|KARSN
|12,24
|678.593.340
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.703.353
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|627.967.555
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|OSMEN
|47,64
|4.114.705
|% -6,59
|
|THYAO
|109,30
|7.013.004.697
|% -0,36
|
|ASELS
|42,00
|4.387.421.416
|% 0,72
|
|EREGL
|37,02
|3.840.355.123
|% -0,86
|
|ODAS
|11,56
|3.709.916.772
|% -2,78
|
|PETKM
|14,98
|3.606.919.575
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,32
|772.343.069
|% 0,43
|
|ALBRK
|2,80
|902.221.215
|% 9,80
|
|ISCTR
|9,50
|3.007.619.345
|% 2,59
|
|ODAS
|11,56
|3.709.916.772
|% -2,78
|
|YKBNK
|10,19
|2.943.126.671
|% 3,87
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6124
|% 0,05
|
|Euro
|19,3793
|19,3912
|% 0,89
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,96
|
|Frank
|19,7076
|19,8263
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.089
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.055
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.426
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,33
|
Seans Raporu
14:38
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14:53ALBRK
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 223, 525 adet işlem
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Yüzde 4.59 oranında artışla 58.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 289 adet işlem
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14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 37 artarak (% 1.50 ) 5, 026
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14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, ALBRK, ISCTR
-
14:51XU100
Endeks 4, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 83, 587.00 milyon TL de