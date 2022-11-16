***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:26
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080247
BIST
10:164.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 48,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.713
En Düşük
4.677
10:1618,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:1619,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0515
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:161.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.060,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:14
|MIATK
|143,40
|12.224.850
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|BRLSM
|24,38
|42.874.355
|% 9,72
|
|YEOTK
|108,90
|43.054.478
|% 9,67
|
|ALBRK
|3,06
|160.773.965
|% 9,29
|
|MNDRS
|9,04
|88.151.679
|% -8,78
|
|SNGYO
|3,24
|46.342.937
|% -5,54
|
|TMPOL
|29,90
|3.837.413
|% -5,02
|
|ALCTL
|96,65
|14.122.675
|% -4,97
|
|LOGO
|55,00
|18.578.022
|% -4,68
|
|YKBNK
|10,88
|734.075.402
|% 0,83
|
|THYAO
|109,20
|725.926.623
|% 0,18
|
|SASA
|178,70
|544.157.745
|% 5,30
|
|AKBNK
|16,38
|519.308.789
|% 1,17
|
|HEKTS
|50,40
|476.020.217
|% 8,15
|
|YKBNK
|10,88
|734.075.402
|% 0,83
|
|EKGYO
|5,64
|379.463.250
|% 1,44
|
|ALBRK
|3,06
|160.773.965
|% 9,29
|
|SKBNK
|2,36
|114.710.801
|% 0,85
|
|ISCTR
|9,84
|433.109.266
|% 1,13
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6182
|% 0,09
|
|Euro
|19,3254
|19,3390
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,9631
|22,0733
|% -0,16
|
|Frank
|19,6308
|19,7491
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,03
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-5,96
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.048
|7.170
|-25,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|0,02
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,69
|