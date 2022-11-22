***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 15:13
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081594
BIST
15:094.728
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 157,55
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.729
En Düşük
4.567
15:0918,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0919,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0435
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:091.046,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.046,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:09
|MERKO
|7,48
|67.938.290
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.744.232
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|118.026.795
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|16.422.454
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,40
|101.256.574
|% -7,08
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|EREGL
|40,12
|5.316.358.880
|% 6,42
|
|THYAO
|108,10
|5.309.240.130
|% 1,12
|
|SASA
|149,30
|4.553.200.065
|% 9,86
|
|HEKTS
|40,40
|4.081.003.439
|% 8,02
|
|KRDMD
|13,64
|3.430.941.464
|% 3,73
|
|EKGYO
|5,94
|2.891.764.522
|% 2,77
|
|KRDMD
|13,64
|3.430.941.464
|% 3,73
|
|YKBNK
|11,58
|2.877.862.901
|% 1,49
|
|ISCTR
|10,03
|2.078.186.103
|% 2,87
|
|PETKM
|16,06
|3.227.545.131
|% 5,04
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6240
|% 0,02
|
|Euro
|19,1064
|19,1179
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,0482
|22,1587
|% 0,49
|
|Frank
|19,4257
|19,5428
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% 0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,60
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.013
|7.082
|10,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,26
|
|B. Petrol
|88,50
|88,50
|1,05
|
Seans Raporu
15:09
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15:22MAGEN
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15:20YESIL
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15:19MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 551, 589 adet işlem