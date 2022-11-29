***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:45
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082811
BIST
12:014.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,73
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
12:0118,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
12:0119,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0957
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
12:011.052,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.052,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler11:59
|PKENT
|180,40
|67.642.904
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,00
|79.879.341
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|690.229.972
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.034.901
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|214.873.169
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|40.773.032
|% -9,94
|
|PRDGS
|15,86
|56.647.781
|% -8,85
|
|MZHLD
|14,26
|17.191.843
|% -6,86
|
|BAYRK
|9,89
|38.265.678
|% -6,34
|
|HUNER
|13,28
|65.868.837
|% -5,28
|
|THYAO
|115,70
|4.421.996.726
|% 0,52
|
|SISE
|39,24
|3.768.358.522
|% -2,68
|
|YKBNK
|12,14
|2.118.839.536
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,73
|2.072.159.591
|% 2,94
|
|EKGYO
|7,20
|2.048.505.372
|% 4,05
|
|SNICA
|29,32
|690.229.972
|% 9,98
|
|FORMT
|2,21
|51.532.764
|% 0,00
|
|MOBTL
|4,33
|78.493.527
|% 0,00
|
|TRILC
|13,37
|214.616.569
|% -2,19
|
|SEGYO
|3,17
|40.773.032
|% -9,94
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6423
|% 0,09
|
|Euro
|19,3374
|19,3454
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4019
|22,5143
|% 0,97
|
|Frank
|19,5570
|19,6748
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9442
|4,9689
|% 0,04
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,75
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|10,05
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.026
|7.091
|55,00
|
|Yarım
|3.408
|3.467
|27,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,36
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|0,21
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|1,80
|