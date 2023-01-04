***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:53
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093132
BIST
15:535.576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -50,94
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:5318,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:5319,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1389
|Açılış
|: 19,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:531.117,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,32
|Açılış
|: 1.117,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:53
|EYGYO
|22,90
|14.731.776
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.266.565
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.108.587
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.463.428
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.902.741
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.235.649
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.007.014
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.730.672
|% -9,93
|
|LIDER
|89,00
|23.465.905
|% -8,62
|
|KMPUR
|104,70
|120.471.093
|% -7,75
|
|EREGL
|43,18
|8.939.448.753
|% 2,23
|
|KRDMD
|19,70
|6.583.282.391
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,38
|5.941.106.597
|% -0,42
|
|ASELS
|65,65
|5.186.772.718
|% -4,99
|
|THYAO
|145,60
|5.082.650.948
|% -1,22
|
|EKGYO
|9,38
|5.941.106.597
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,70
|6.583.282.391
|% 4,73
|
|EREGL
|43,18
|8.939.448.753
|% 2,23
|
|YKBNK
|11,80
|2.364.588.330
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,77
|2.343.014.154
|% 0,79
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7399
|18,7478
|% 0,14
|
|Euro
|19,8948
|19,9050
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,4967
|22,6095
|% 0,70
|
|Frank
|20,1064
|20,2275
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,90
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,36
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.547
|7.604
|29,00
|
|Yarım
|3.655
|3.717
|14,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|0,14
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|-2,70
|
Seans Raporu
15:53
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16:08XU100
Endeks 5, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 86, 244.00 milyon TL de
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16:06ARSAN
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16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 53 kaybederek (% -0.65 ) 4, 948