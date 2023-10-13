***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 12:28
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205787
BIST
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14:268.143
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -116,32
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2627,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0772
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2629,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0334
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:261.691,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 24,96
|Açılış
|: 1.691,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:24
|AYCES
|465,30
|27.849.611
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.682.730
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.276.249
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|43.570.142
|% 9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|241.524.898
|% -9,23
|
|EMNIS
|77,20
|1.322.947
|% -9,23
|
|BRSAN
|989,00
|3.271.097.585
|% 0,07
|
|THYAO
|221,20
|3.121.870.443
|% -1,73
|
|PETKM
|23,96
|2.436.547.706
|% 2,39
|
|ASELS
|43,32
|2.408.046.847
|% 0,51
|
|YKBNK
|18,83
|2.393.809.935
|% -2,74
|
|ZOREN
|6,32
|1.101.457.760
|% -0,16
|
|EKGYO
|7,76
|1.346.591.953
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,83
|2.393.809.935
|% -2,74
|
|PETKM
|23,96
|2.436.547.706
|% 2,39
|
|ODAS
|13,41
|1.218.656.464
|% -0,89
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7946
|27,8035
|% 0,28
|
|Euro
|29,2839
|29,2965
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,7337
|33,9029
|% 0,22
|
|Frank
|30,4941
|30,6778
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3892
|7,4262
|% 0,25
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|24,18
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.691
|24,24
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.435
|11.521
|94,00
|
|Yarım
|5.735
|5.783
|48,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,83
|0,35
|
|B. Petrol
|89,09
|89,09
|3,09
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:37XU100
Endeks 8, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 55, 495.00 milyon TL de
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14:37YUNSA
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 084 adet işlem
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14:36IHAAS
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 514, 086 adet işlem
-
14:35GEDIK
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 131 adet işlem
-
14:34IEYHO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 177, 305 adet işlem