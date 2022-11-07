***ALFAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
07.11.2022 13:07
***ALFAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077256
BIST
15:564.331
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 114,06
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.332
En Düşük
4.230
15:5618,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:5618,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0947
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:561.002,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.002,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:54
|POLTK
|968,10
|22.755.511
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.991.736.951
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.243.807
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.404.814
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.614.645
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.482.942
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,17
|27.300.510
|% -9,46
|
|PRKME
|14,32
|131.432.669
|% -8,38
|
|BTCIM
|38,98
|36.933.295
|% -7,32
|
|THYAO
|104,80
|7.038.689.536
|% 0,58
|
|KRDMD
|13,78
|5.920.162.190
|% 6,00
|
|EREGL
|36,62
|4.991.736.951
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,75
|3.624.492.846
|% 3,26
|
|ASELS
|36,34
|3.579.349.902
|% 3,47
|
|EKGYO
|4,75
|3.624.492.846
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,78
|5.920.162.190
|% 6,00
|
|HALKB
|8,83
|2.226.419.624
|% 3,40
|
|ISCTR
|9,29
|2.302.882.495
|% 3,80
|
|PETKM
|14,32
|3.456.695.739
|% 2,29
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5954
|18,6131
|% 0,25
|
|Euro
|18,5772
|18,5923
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2321
|21,3386
|% 0,81
|
|Frank
|18,7354
|18,8483
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,22
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.713
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.271
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|-0,74
|
Seans Raporu
15:54
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16:08KONYA
Yüzde 9.73 oranında artışla 2, 545.80 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 049 adet işlem
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16:07VBTYZ
Yüzde 6.61 oranında artışla 40.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 139 adet işlem
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, SASA
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 111, 16 artarak (% 2.99 ) 3, 831
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16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, COSMO, EREGL, VKFYO, DOGUB, BIOEN, INVEO, ISDMR, POLTK, DESA