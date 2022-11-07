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***ALFAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

07.11.2022 13:07
***ALFAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Rapor


***ALFAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077256


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POLTK 968,10 22.755.511 % 10,00  
EREGL 36,62 4.991.736.951 % 9,97  
DESA 39,08 62.243.807 % 9,96  
INVEO 28,30 75.404.814 % 9,95  
GARFA 19,67 9.614.645 % 9,95  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 18,5954 18,6131 % 0,25  
Euro 18,5772 18,5923 % 0,55  
Sterlin 21,2321 21,3386 % 0,81  
Frank 18,7354 18,8483 % 0,72  
Riyal 4,9362 4,9610 % 0,22  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.679 -3,02  
Altın Gr. 1.003 1.003 -1,09  
Cumhuriyet 6.677 6.778 -11,00  
Tam 6.713 6.761 127,00  
Yarım 3.271 3.306 62,00  
Çeyrek 1.641 1.653 32,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,70 -0,17  
Gümüş Gr. 12,34 12,36 -0,11  
B. Petrol 97,83 97,83 -0,74  
Seans Raporu 15:54
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