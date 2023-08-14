***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.08.2023 19:01
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "AA (tr)" olarak teyit edilmiş olup, ilgili rapora ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185360
BIST
'
18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0879
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9226
18:0529,5190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0888
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
18:051.658,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.658,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0426
|27,0533
|% 0,33
|
|Euro
|29,5123
|29,5190
|% -0,30
|
|Sterlin
|34,1879
|34,3593
|% 0,19
|
|Frank
|30,6561
|30,8407
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.111
|11.199
|11,00
|
|Yarım
|5.573
|5.625
|5,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem