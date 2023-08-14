***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "AA (tr)" olarak teyit edilmiş olup, ilgili rapora ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185360BIST