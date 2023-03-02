***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı toplantısında, 4.5.1. ve 4.5.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen"Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne,karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştirRiskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yunus Esmer, üyeliğe ise İsmail Şahiner Denetim Komitesi başkanlığına Yunus Esmer, üyeliğe ise Ahmet Ocak Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ahmet Ocak, üyeliğe ise İsmail Şahiner ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi Nazlı Gül Aktaş getirilmiştir.İlgili komitelerin çalışma esaslarına ekte yer verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119319BIST