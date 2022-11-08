***ALFAS* *ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
08.11.2022 15:30
***ALFAS******ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078001
BIST
15:334.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 43,30
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:3318,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1315
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:3318,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:331.000,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.000,01
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:33
|GUBRF
|162,80
|767.942.524
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.690.270
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.432.614
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|36.393.393
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,84
|10.976.937.912
|% -2,13
|
|THYAO
|113,50
|10.258.030.502
|% 5,88
|
|EKGYO
|4,98
|5.315.716.386
|% 3,97
|
|ASELS
|36,50
|4.718.218.182
|% 2,36
|
|KRDMD
|13,16
|3.945.652.437
|% -4,98
|
|EKGYO
|4,98
|5.315.716.386
|% 3,97
|
|EREGL
|35,84
|10.976.937.912
|% -2,13
|
|KRDMD
|13,16
|3.945.652.437
|% -4,98
|
|SKBNK
|2,13
|573.209.995
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,23
|2.323.924.501
|% -0,22
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6085
|% 0,71
|
|Euro
|18,5944
|18,6012
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2420
|21,3485
|% 0,12
|
|Frank
|18,6933
|18,8059
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,67
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.691
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|
Seans Raporu
15:33
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15:48KMPUR
Yüzde 8.22 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 106 adet işlem
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15:47PNLSN
Yüzde 4.15 oranında artışla 28.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 100, 799 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 55 artarak (% 1.11 ) 4, 791
-
15:46XU100
Endeks 4, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 89, 404.00 milyon TL de
-
15:46YATAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 263, 486 adet işlem