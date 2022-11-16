***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.11.2022 09:11
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., ALFAS.E işlem koduyla 16/11/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 58,50 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080199
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
0
En Düşük
0
18:0018,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6391
En Düşük
18,5685
18:0019,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0724
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3438
En Düşük
19,2248
18:001.060,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.060,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KOZAA
|37,08
|1.205.146.383
|% 0,00
|
|KNFRT
|14,00
|43.666.117
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|KLMSN
|17,05
|50.468.208
|% 0,00
|
|KOZAA
|37,08
|1.205.146.383
|% 0,00
|
|KNFRT
|14,00
|43.666.117
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|KLMSN
|17,05
|50.468.208
|% 0,00
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% 0,00
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.264.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 0,00
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6146
|% 0,07
|
|Euro
|19,3362
|19,3438
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,0309
|22,1414
|% 0,14
|
|Frank
|19,6449
|19,7632
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% -0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-5,22
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.041
|7.166
|-29,00
|
|Yarım
|3.420
|3.503
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.751
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-0,68
|
Seans Raporu
18:00
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10:02XU100
Endeks 4, 657 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 125, 208.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
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17:56
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