***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
14.11.2022 18:00
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ALFAS]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/11/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
9.200.000
Baz Fiyat (TL)
58,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/11/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
09-11/11/2022
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 9.200.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/11/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 58,50 TL/pay baz fiyat, "ALFAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079840
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0555
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2822
En Düşük
19,1054
17:591.059,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.059,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6305
|% 0,46
|
|Euro
|19,2339
|19,2757
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8096
|21,9190
|% -0,41
|
|Frank
|19,6658
|19,7843
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% 0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,56
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.993
|7.129
|111,00
|
|Yarım
|3.396
|3.485
|54,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.742
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|-2,79
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN