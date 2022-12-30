***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 13:50
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091411
BIST
15:165.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 82,70
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.560
En Düşük
5.511
15:1618,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:1620,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:161.094,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.094,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:16
|TERA
|19,48
|3.164.136
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.039.948
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.458.353
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|420.448.932
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.479.088
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,00
|338.476.977
|% -6,04
|
|ASELS
|62,10
|7.381.160.259
|% 5,61
|
|TUPRS
|534,20
|4.278.946.496
|% 5,47
|
|THYAO
|143,90
|4.077.895.528
|% 1,12
|
|PETKM
|20,36
|3.285.436.535
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,86
|2.941.545.495
|% 2,78
|
|EKGYO
|8,86
|2.941.545.495
|% 2,78
|
|DOHOL
|10,64
|2.422.113.082
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,96
|2.139.067.042
|% -0,33
|
|PETKM
|20,36
|3.285.436.535
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,01
|2.008.117.428
|% 0,70
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7172
|18,7223
|% 0,09
|
|Euro
|19,9913
|20,0010
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,4799
|22,5926
|% -0,12
|
|Frank
|20,1930
|20,3146
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9606
|4,9855
|% 0,01
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|
Seans Raporu
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