***ALFAS* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
08.11.2022 15:39
***ALFAS******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078015
BIST
15:534.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 48,75
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:5318,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:5318,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:531.000,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.000,06
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GRSEL
|15,95
|29.736.493
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.476.345
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.359.914
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.950.351
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,30
|44.616.697
|% -9,28
|
|EREGL
|35,88
|11.135.106.073
|% -2,02
|
|THYAO
|113,90
|10.547.645.899
|% 6,25
|
|EKGYO
|5,02
|5.595.930.903
|% 4,80
|
|ASELS
|36,58
|4.827.931.514
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,18
|4.005.921.843
|% -4,84
|
|EKGYO
|5,02
|5.595.930.903
|% 4,80
|
|EREGL
|35,88
|11.135.106.073
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,18
|4.005.921.843
|% -4,84
|
|SKBNK
|2,12
|584.706.020
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,23
|2.359.646.856
|% -0,22
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6093
|% 0,72
|
|Euro
|18,5957
|18,6045
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2441
|21,3506
|% 0,13
|
|Frank
|18,6803
|18,7928
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,62
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,77
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.694
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-0,36
|
Seans Raporu
15:53
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