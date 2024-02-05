***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.02.2024 22:55
***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.12.2023 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246997
BIST
'
18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,5600
En Düşük
30,3965
18:0632,8202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0392
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,8593
En Düşük
32,6721
18:061.982,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,74
|Açılış
|: 1.982,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
1.989,82
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5474
|30,5554
|% 0,00
|
|Euro
|32,7837
|32,8202
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,0460
|38,2368
|% -0,39
|
|Frank
|34,8208
|35,0305
|% -0,40
|
|Riyal
|8,0930
|8,1335
|% -0,37
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|896,05
|903,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,23
|955,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,98
|2.025,48
|% 0,66
|