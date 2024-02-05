***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31.12.2023 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246997BIST