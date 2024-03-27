***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.03.2024 15:26
***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
27/03/2024
Saati
14:00
Adresi
Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. N3M 2D Blok K:3 Sarıyer / İstanbul
Gündem
Toplantı tutanağı eklidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Toplantı tutanağı eklidir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263173
BIST