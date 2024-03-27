***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih27/03/2024Saati14:00AdresiVadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. N3M 2D Blok K:3 Sarıyer / İstanbulGündemToplantı tutanağı eklidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularToplantı tutanağı eklidir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263173BIST