***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/09/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ve yurt içinde satılmak üzere 1.100.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 07/09/2023 tarih ve 52/1070 sayılı karar ile onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma aracına ilişkin kurul tarafından onaylanan 1.100.000.000 TL tutarında ihraç belgesi ekte verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196649BIST