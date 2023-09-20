***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK tarafından onaylanan 1.100.000.000 TL tutarında ihraç tavanına ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimize halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ve yurt içinde satılmak üzere 1.100.000.000 Türk Lirası tutraında ihraç tavanı verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/09/2023 tarih ve 52/1070 sayılı karar no.su ile onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma aracına ilişkin Kurul tarafından onaylanan 1.100.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi ekte verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek_1_AlternatifFK_hraçBelgesi.pdf 07092023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196364BIST