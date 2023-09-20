***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.09.2023 11:46
***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK tarafından onaylanan 1.100.000.000 TL tutarında ihraç tavanına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimize halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ve yurt içinde satılmak üzere 1.100.000.000 Türk Lirası tutraında ihraç tavanı verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/09/2023 tarih ve 52/1070 sayılı karar no.su ile onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma aracına ilişkin Kurul tarafından onaylanan 1.100.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi ekte verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek_1_AlternatifFK_hraçBelgesi.pdf 07092023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196364
BIST