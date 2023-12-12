***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 1100000000 TRY Yurtiçi 28.09.2023 19.03.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 975000000 TRY Yurtiçi 24.10.2023 18.04.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 873500000 TRY Yurtiçi 09.11.2023 02.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 729500000 TRY Yurtiçi 21.11.2023 09.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 199999990 TRY 100Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Alternatifbank A.Ş. 199999986 TRY 100Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3,50 TRY 0The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 3,50 TRY 0Ayşe Akbulut 3,50 TRY 0Hamdi İlkay Girgin 3,50 TRY 0TOPLAM 200000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOZAN KIRMIZI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.11.2023 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiLEONIE RUTH LETHBRIDGE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2019 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız ÜyeHAMDİ İLKAY GİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim, Uyum ve Risk Komitesi Başkanı ve Finansal Raporlardan Sorumlu ÜyeAYŞE AKBULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.07.2022 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim, Uyum ve Risk Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi ÜyesiBURCU YANGAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.09.2022 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye DeğilEMRE TONGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2019 Genel Müdür - Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224858BIST