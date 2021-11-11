***ALGYO* *ALARK*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 19:11
***ALGYO******ALARK*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ALARK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021 - 10.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.11.2021 tarihli açıklamamızda, Değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihli ve ALGYO-2109111 sayılı değerleme raporuyla 429.000.000 TL (KDV hariç) değer biçilmiş olan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Buruncuk mevkiinde yer alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait -363 ada 8 parselde kayıtlı, 19.878,06 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa, -363 ada 9 parselde kayıtlı, 21.951,78 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve otel müştemilatı bulunan 1022 yatak kapasiteli Green Beach Resort Otel'in 422.875.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu Otelin satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazın mülkiyeti Şirketimize geçmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977205
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|DOBUR
|102,30
|25.276.182
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|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
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|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
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|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
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|% -8,99
|
|PETKM
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|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
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|3.529.426.851
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|
|THYAO
|17,72
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|% -2,26
|
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|156,50
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|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
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|GARAN
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|
|YKBNK
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|EKGYO
|2,04
|393.524.567
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|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|9,8957
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|
|Euro
|11,3490
|11,3667
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|Sterlin
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|Frank
|10,6890
|10,7534
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|
|Riyal
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|2,6412
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,60
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|Altın Gr.
|590
|590
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,46
|
|Gümüş Gr.
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|7,99
|0,17
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