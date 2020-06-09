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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.06.2020 12:48
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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?klama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 09.06.2020 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile sözleşme imzalamaya ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850108


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YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
DAGHL 8,73 1.824.374 % 9,95  
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Riyal 1,8072 1,8163 % 0,22  
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Altın Gr. 373 374 2,82  
Cumhuriyet 2.419 2.447 12,50  
Tam 2.490 2.518 16,70  
Yarım 1.215 1.225 4,40  
Çeyrek 608 614 3,30  
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