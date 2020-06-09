***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2020 12:48
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?klama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 09.06.2020 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile sözleşme imzalamaya ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850108
BIST
14:20108.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -836,53
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
14:206,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,8210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8064
En Düşük
6,7696
14:207,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6746
En Düşük
7,6354
14:20373,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,95
|Açılış
|: 373,69
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,95
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.170.995
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.824.374
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.604.268
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.153.838
|% -9,94
|
|MAALT
|80,70
|37.317.592
|% -7,98
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|GSRAY
|3,85
|714.605.826
|% 2,94
|
|GARAN
|8,14
|702.785.827
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,78
|656.244.847
|% 2,30
|
|THYAO
|12,64
|364.666.377
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|322.242.502
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,78
|656.244.847
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,39
|322.242.502
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,85
|714.605.826
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,74
|86.650.240
|% 0,00
|
|KARSN
|1,95
|195.041.268
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5746
|8,6176
|% -0,42
|
|Frank
|7,1009
|7,1437
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8072
|1,8163
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|11,07
|
|Altın Gr.
|373
|374
|2,82
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.447
|12,50
|
|Tam
|2.490
|2.518
|16,70
|
|Yarım
|1.215
|1.225
|4,40
|
|Çeyrek
|608
|614
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|-0,51
|