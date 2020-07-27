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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.07.2020 11:07
GÜNCEL HABERLER



***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.07.2020
Tescil Tarihi
25.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 08.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2020 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861981


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KARTN 774,10 33.965.039 % 9,99  
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Riyal 1,8205 1,8296 % 0,01  
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Altın Gr. 426 426 7,37  
Cumhuriyet 2.775 2.800 76,00  
Tam 2.858 2.875 80,10  
Yarım 1.388 1.405 38,20  
Çeyrek 696 704 19,10  
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