***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 12:56
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 17.03.2021 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2021 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile sözleşme imzalamaya ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918730
BIST
12:561.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,67
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
12:567,4997
En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,5283
En Düşük
7,4818
12:568,9363
En Yüksek
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|: 0,14%
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|Açılış
|: 8,9300
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|Önceki Kapanış
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8,9672
En Düşük
8,9020
12:56418,62
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|Açılış
|: 418,62
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TRILC
|23,56
|159.270.477
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|222.934.764
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|LUKSK
|67,45
|16.431.177
|% 8,70
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,95
|25.019.822
|% -6,94
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,80
|7.868.085
|% -4,72
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,98
|870.469.144
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,58
|586.837.873
|% 4,68
|
|THYAO
|14,85
|554.155.617
|% 0,75
|
|GARAN
|8,93
|471.446.146
|% 0,79
|
|SASA
|44,38
|429.721.475
|% 1,32
|
|SISE
|7,98
|870.469.144
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,25
|241.512.230
|% 0,00
|
|KARSN
|4,44
|352.117.625
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,73
|189.665.804
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,30
|262.642.104
|% 3,86
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4965
|7,4997
|% 0,19
|
|Euro
|8,9317
|8,9363
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,3954
|10,4475
|% 0,23
|
|Frank
|8,0654
|8,1140
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,18
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,33
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,79
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-1,83
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|-0,30
|