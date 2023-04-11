***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2023 14:18
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023 - 31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
11.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.04.2023 Tarih 10809 no.lu Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst Young Global Limited)' ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136237
BIST
15:595.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,22
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
15:5919,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
15:5921,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1332
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
15:591.239,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.239,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler15:59
|AGESA
|29,64
|47.035.853
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|7.225.675
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|30.275.576
|% 9,89
|
|PRDGS
|7,12
|144.529.118
|% 9,88
|
|AVHOL
|17,13
|114.577.986
|% -9,27
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|LIDER
|125,50
|109.472.322
|% -7,04
|
|ONCSM
|119,10
|143.771.292
|% -6,88
|
|HEDEF
|24,48
|75.301.058
|% -6,78
|
|GESAN
|84,15
|3.555.019.157
|% 2,94
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|OYAKC
|35,26
|2.242.434.375
|% 2,50
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.364.719
|% -2,03
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,12
|1.127.888.074
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,19
|503.507.594
|% 6,35
|
|ALBRK
|2,97
|225.324.880
|% 3,85
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2740
|19,3010
|% 0,17
|
|Euro
|21,0500
|21,0634
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9047
|24,0246
|% 0,46
|
|Frank
|21,2252
|21,3530
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1254
|5,1512
|% 0,08
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.477
|8.605
|27,00
|
|Tam
|8.527
|8.581
|2,00
|
|Yarım
|4.164
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|0,05
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
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