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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

01.06.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Büyükçekmece Alkent 2000 Çarşı' daki 10 Adet Dükkanın 30.12.2019 Tarihli Değerleme Raporu Revizesi.
Rapor Tarihi
Revize Rapor Tarihi: 29.05.2020
Açıklamalar

Portföyümüzde yer alan Büyükçekmece Alkent 2000 Çarşı' daki 10 adet dükkanın 30.12.2019 tarih  ve 2019/OZ/1578-2 no.lu değerleme raporunun 4.13 ve 4.17 maddeleri revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır. Rapor 29.05.2020 tarihinde Değerleme Kuruluşu tarafından revize edilmiş olup ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848206


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EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4731 8,5156 % 0,92  
Frank 7,0538 7,0963 % -0,13  
Riyal 1,8091 1,8182 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 7,88  
Altın Gr. 380 380 1,09  
Cumhuriyet 2.463 2.503 29,80  
Tam 2.535 2.576 26,50  
Yarım 1.237 1.261 20,60  
Çeyrek 619 629 7,60  
Gümüş.Ons 18,21 18,24 0,36  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,07  
B. Petrol 38,12 38,12 0,28  
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