***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPortföyümüzde Yer Alan Sarıyer Maslak Arsasının 30.12.2019 Tarihli Değerleme Raporunun Revizesi.Rapor TarihiRevize Rapor Tarihi: 29.05.2020AçıklamalarPortföyümüzde yer alan Sarıyer Maslak Arsasının 30.12.2019 tarih ve 2019/OZ/1578-6 no.lu değerleme raporunun 3.6 ve 5.4 maddeleri revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır. Rapor 29.05.2020 tarihinde Değerleme Kuruluşu tarafından revize edilmiş olup ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848208BIST