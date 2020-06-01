***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.06.2020 18:17
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nün 10.01.2020 Tarihli Değerleme Raporunun Revizesi.
Rapor Tarihi
Revize Rapor Tarihi: 29.05.2020
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nün 10.01.2020 tarih ve 2019/OZ/1578-9 no.lu değerleme raporunun 4.14 ve 5.1 maddeleri revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır. Rapor 29.05.2020 tarihinde Değerleme Kuruluşu tarafından revize edilmiş olup ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848212
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,16
|Açılış
|: 380,40
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5143
|% 0,90
|
|Frank
|7,0541
|7,0966
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8093
|1,8184
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,47
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|29,80
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,50
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,11
|38,11
|0,27
|