***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPortföyümüzde Yer Alan Büyükçekmece Eskice' deki 3 Adet Parselin 30.12.2019 Tarihli Değerleme Raporunun Revizesi.Rapor TarihiRevize Rapor Tarihi: 29.05.2020AçıklamalarPortföyümüzde yer alan Büyükçekmece Eskice' deki 3 adet parselin 30.12.2019 tarih ve 2019/OZ/1578-3 no.lu değerleme raporunun 5.4 maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır. Rapor 29.05.2020 tarihinde Değerleme Kuruluşu tarafından revize edilmiş olup ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848213BIST