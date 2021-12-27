***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPortföyümüzde Yer Alan Etiler Alkent AVM 39 Adet Dükkan Ekspertiz Değerleme Raporu.Rapor Tarihi27.12.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Etiler Alkent AVM 39 dükkan için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986485BIST