***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 21:15
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Etiler Alkent AVM 39 Adet Dükkan Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
27.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Etiler Alkent AVM 39 dükkan için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986485
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1036
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,6955
En Düşük
11,4819
18:0513,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1727
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
13,2604
En Düşük
13,0195
18:05671,16
En Yüksek
|Değişim
|: 5,14%
|| 32,83
|Açılış
|: 671,55
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
675,13
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6254
|11,6623
|% 0,97
|
|Euro
|13,1756
|13,2035
|% 0,93
|
|Sterlin
|15,4457
|15,5232
|% 5,09
|
|Frank
|12,5115
|12,5869
|% 5,05
|
|Riyal
|3,0599
|3,0752
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,68
|
|Altın Gr.
|671
|672
|33,22
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,60
|8,61
|0,02
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|-0,22
|