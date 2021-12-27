***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 21:16
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Ankara Çankaya Binası Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
27.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Ankara Çankaya Binası için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986490
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1637
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,7135
En Düşük
11,5171
18:0513,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1971
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
13,2785
En Düşük
13,0730
18:05671,16
En Yüksek
|Değişim
|: 5,14%
|| 32,83
|Açılış
|: 671,55
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
675,13
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4148
|11,7135
|% 1,42
|
|Euro
|12,9792
|13,2785
|% 1,51
|
|Sterlin
|15,4457
|15,5232
|% 5,09
|
|Frank
|12,5115
|12,5869
|% 5,05
|
|Riyal
|3,0599
|3,0752
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-0,93
|
|Altın Gr.
|671
|672
|33,22
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,57
|0,44
|
|B. Petrol
|78,34
|78,34
|2,55
|